В Ялте разгорелся скандала из-за снесенного забора: хозяин уничтоженного ограждения обвиняет в беззаконии чиновников, городские власти утверждают, что незаконным был сам забор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Ширяева. У пенсионера МВД снесли ворота и калитку. Законность этих действий обосновали постановлением городских властей и жалобами соседей.

Хозяин не поверил: он председатель товарищества совладельцев дома и утверждает, что согласовал установку на общем собрании несколько лет назад. И обратился в прокуратуру, полицию, к мэру Ялты и главе Крыма.

В мэрии заявили: все законно. «На место выезжали специалисты департамента муниципального контроля. Установлено, что дома №7 на улице Макаренко и №7 на улице Ширяева являются смежными, придомовая территория не сформирована и относится к землям муниципалитета. Разрешительная документация на установку ограждений не выдавалась, поэтому объект был демонтирован», – утверждают в администрации.

Вопрос заборов для Ялты весьма актуален: после ритуального сноса ограждений в 2014 году заборов стало только больше. Большинство из них поставлены без оформления необходимых документов. При этом их владельцы абсолютно уверены, что имеют на эти ограждения полное право.

Ялта, Лиана Макоба

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