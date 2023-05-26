Жители Ялты выступили против офиса Сбербанка

Общественность Ялты выступила против крымского офиса Сбербанка.

Как передает корреспондент «Новый День», первое отделение в Крыму крупнейший российский банк, наконец, вернувшийся на полуостров, собирался открыть в Симферополе. Но жители крымской столицы выступили категорически против строительства офиса банка в парке Тренева.

Тогда Сбербанк «пошел» в Ялту. Власти курортной столицы решили вопрос с общественностью не согласовывать. Горожане почуяли неладное, когда на площади Советской внезапно вырос строительсный забор, повесив на него табличку, что идет ремонт теплотрассы.

Ялтинцы возмутились: на реконструкцию площади потратили сотни миллионов рублей и завершили ее совсем недавно. После этого вывеску о работе коммунальщиков убрали, но забор убрали только тогда, когда над ним поднялся модульный офис Сбербанка.

Городские общественники заявили, что новый объект полностью разрушил замысел архитектора Татиева, спроектировавшего площадь. Они обратились в ялтинский горсуд, чтобы администрация вернула территории первоначальный вид.

«Иск был зарегистрирован, однако оставлен без движения, – пишут «Примечания». – Истцы не указали реквизиты ответчиков».

Суд не отказался рассматривать иск, а просто попросил его авторов правильно оформить документы.

Ялта, Лиана Макоба

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