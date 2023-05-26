В Краснодарском крае произошло землетрясение

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края, эпицентр располагался в море – в восьми километрах южнее Туапсе, на глубине пяти километров. Магнитуда составила 4,6 балла, интенсивность – 5 баллов.

Подземные толчки почувствовали и в Геленджике – там их оценили в 2-3 балла. Всего колебания земной коры ощутили жители 13 населенных пунктов региона, в экстренные службы поступили сообщения от 95 местных жителей.

По официальным данным погибших и пострадавших нет, все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Туапсе, Олег Яковенко

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