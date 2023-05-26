В центре Краснодара прогремел взрыв

В центре Краснодара произошел взрыв.

Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе Краснодарского края, хлопок в районе здания №54 на улице Морской зафиксировали в 4:17 утра. На место выехал глава города Евгений Наумов.

«Нахожусь на улице Морской. Повреждены офисное здание, жилой дом. В пятиэтажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы. Устанавливается причина произошедшего», – сообщил мэр и попросил соблюдать спокойствие.

СМИ сообщают, что частично поврежедена и вышка сотовой связи на Морской улице.

Краснодар, Олег Яковенко

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