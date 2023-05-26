В Крыму отменили ковидные ограничения

В Крыму отменили все антиковидные ограничения. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов:

«Подписал указ о снятии всех ограничительных мер, введенных в Республике Крым из-за пандемии коронавируса».

Согласно документу, опубликованному на портале Совмина РК, признаются утратившими силу указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года №63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» и более полутора сотен указов, вносивших в него изменения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый больной ковидом был зарегистрирован в Крыму 21 марта 2020 года, первый летальный исход от новой инфекции – 5 мая.

За 3 прошедших года в республике зафиксировано 217 тысяч 108 случаев коронавируса. Более 64 тысяч больных пришлось госпитализировать в связи с тяжелым течением болезни. Жертвами ковида стали 5 тысяч 430 крымчан. Один из них скончался 25 мая.

Симферополь, Лиана Макоба

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