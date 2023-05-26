В Крыму на отремонтированном за сотни млн путепроводе размыло дорогу

На восточном автомобильном обходе Симферополя ливни размыли насыпь, в результате повело и саму дорогу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реконструкция путепровода, проводившуюся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», завершили в декабре 2022 года. Объект обошелся 300 млн рублей.

И не выдержал первых весенних ливней.

«В результате выпадения осадков, произошел размыв насыпи земляного полотна на подходах к путепроводу на км 5+69, из-за чего произошло разрушение асфальтобетонного покрытия, – сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко. – В настоящий момент грунт с дороги убран, движение по одной полосе движения ограничено, принимаются меры по восстановлению целостности конструкций».

Сегодня возможность сильных дождей сохраняется.

Челябинск, Лиана Макоба

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