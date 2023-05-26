В Крыму задержали сотрудника МВД, подозреваемого в шпионаже

ФСБ задержала сотрудника МВД Крыма. Его подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой.

Как передает корреспондент«Новый День», в поле зрения силовиков мужчина попал во время прямого эфира президента Украины Владимира Зеленского. Один из пользователей писал под видео проукраинские комментарии и экспрессивно призывал ударить по Крыму.

Оказалось, что аккаунт принадлежит старшему следователю одного из отделов МВД по Республике Крым, майору. 25 мая его уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

«Но это было только начало, – пишет telegram-канал Baza. – Сейчас мужчину допрашивают сотрудники спецслужб. Они подозревают, что он мог сотрудничать с украинскими силовиками: такие подозрения появились, когда оперативники проверили его телефон. Предположительно, майор продавал им сведения из различных баз данных, а также делился данными силовиков. Кроме того, мужчину подозревают в отправке фотографий военных объектов и кораблей, находящихся в Керчи».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»