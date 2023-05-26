В Крыму повредили газопровод и водовод

В Сакском районе Крыма повредили газопровод. Об этом сообщило республиканское Минэнерго.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», без газа остались 1,3 тысячи абонентов.

«В 11:18 в селе Орехово при демонтаже железобетонной конструкции был поврежден газопровод. Отключены от газоснабжения 1283 абонента. Сакское управление по газификации и эксплуатации газового хозяйства ведет аварийно-восстановительные работы», – уточнили в ведомстве.

Ориентировочное время восстановления пока не сообщается.

Добавим, что минувшей ночью в Евпатории произошла авария на магистральном водоводе. Давление в сети упало. Воду горожанам подвозят по графику 10 автоцистерн. Работы по устранению аварии продолжаются.

Саки, Лиана Макоба

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