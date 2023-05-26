Китай не придерживается одобренного Западом «мирного плана Зеленского». Кроме того, представитель Китая Ли Хуэй в ходе своей поездки по Европе хоть и настаивает на немедленном прекращении огня, однако призывает «отдать России уже захваченные территории», что категорически неприемлемо для Вашингтона, Брюсселя и Киева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступили авторы статьи в газете Wall Street Journal.

«Китайский посланник, направленный для продвижения мирного плана Пекина по Украине, нёс четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части своего меньшего соседа, которые она сейчас оккупирует», – говорится в материале американской газеты.

Симферополь, Валентин Карамазов

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