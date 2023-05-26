российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 мая 2023, 16:55 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Сын гражданина РФ назначен заместителем главы СБУ

Фото: РИА «Новый День»

Отец нового заместителя главы Службы безопасности Украины Сергея Наумюка имеет действующий паспорт России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на автоматизированную систему «Роспаспорт».

«Согласно выписке из реестра «Роспаспорт», паспорт гражданина РФ Анатолия Наумюка был оформлен в 2015 году. Согласно документу, он подал заявление на получение гражданства, указав основанием выдачи паспорта «приобретение гражданства Российской Федерации», – говорится в расследовании украинских журналистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия,