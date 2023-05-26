Сын гражданина РФ назначен заместителем главы СБУ

Отец нового заместителя главы Службы безопасности Украины Сергея Наумюка имеет действующий паспорт России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на автоматизированную систему «Роспаспорт».

«Согласно выписке из реестра «Роспаспорт», паспорт гражданина РФ Анатолия Наумюка был оформлен в 2015 году. Согласно документу, он подал заявление на получение гражданства, указав основанием выдачи паспорта «приобретение гражданства Российской Федерации», – говорится в расследовании украинских журналистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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