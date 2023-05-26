Украину возьмут в НАТО без утраченных территорий – New York Times

Украина может вступить в НАТО и без «захваченных Россией территорий».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает The New York Times.

По мнению издания, в качестве прецедента будет использован опыт Западной Германии, которую приняли в НАТО без восточных земель, находившихся на тот момент в составе ГДР.

«Западная Германия представляет собой прецедент страны, которая вступила в НАТО, будучи разделённой. При этом страна продолжала стремиться к воссоединению. Если Украине не удастся заставить российскую армию отступить, то весомым аргументом в пользу прекращения огня станет предложение Украине членства в НАТО с созданием демилитаризованных зон, куда будут введены миротворцы Китая, Индии и стран НАТО», – утверждают журналисты газеты.

Симферополь, Валентин Карамазов

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