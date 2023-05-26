«Это проблема» – Римский папа не уверен в возвращении Украиной утраченных территорий

Украинцы чувствуют себя сильными и не хотят мирных переговоров из-за тотальной поддержки со стороны Запада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Папа Римский Франциск.

«Украинцы не так уж и мечтают о мирных переговорах, потому что украинский блок действительно очень сильный: вся Европа, Соединенные Штаты. Иными словами, они сейчас обладают очень большой силой», – сказал понтифик.

Ему также задали вопрос, не должна ли РФ для достижения мира «вернуть территории Украине».

«Это политическая проблема. Мир будет достигнут в тот день, когда Украина и РФ смогут говорить друг с другом – или сами, или через других», – ответствовал Римский папа.

Симферополь, Валентин Карамазов

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