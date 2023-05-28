ВСУ разглядели «новую тактику» в применении Россией дронов-камикадзе

Россия использует новую тактику ночных атак, запуская ударные БПЛА «Герань» вдоль русел рек с российской территории – так, чтобы дроны не пролетали над новыми территориями РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила руководитель пресс-центра объединённого командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«Они пытаются максимально обойти южную ПВО, поэтому обходят в основном временно оккупированные территории и затем рассредоточиваются по Украине. То, что они пытаются обходить юг, это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслам рек, чтобы скрывать направления движения «шахидов» («Гераней» – прим. «НД»)», – сказала она.

Накануне ВСУ заявили о «крупнейшей атаке дронов по территории Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

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