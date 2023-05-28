Истребители F-16 будут быстро уничтожены российской ПВО – Bloomberg

Американские истребители F-16, которые Украина намерена получить от Запада, слишком уязвимы перед новейшими российскими системами противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет агентство Bloomberg.

«Истребители F-16 в случае поставки Киеву будут либо использоваться исключительно в целях обороны, либо будут задействованы в операциях с очень высоким риском. F-16 будут иметь более слабые радиолокаторы и ракеты меньшей дальности, чем современные российские истребители и системы ПВО», – отмечает издание.

По мнению американского агентства, Запад очень осторожно относится к поставкам F-16, поэтому Украине «придётся обуздать свои заявленные ожидания».

Симферополь, Валентин Карамазов

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