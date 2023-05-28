На оккупированной киевским режимом правобережной Херсонщине массово преследуют за «коллаборационизм»

Более двух тысяч уголовных производств «по фактам коллаборационизма» расследует против жителей так называемая Херсонская областная прокуратура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил заместитель главы украинского оккупационного ведомства Александр Михалик.

«Правоохранительными органами расследуется около 2 тысяч уголовных производств по факту коллаборационистской деятельности. В целом сообщено о подозрении 313 лицам. 152 уголовных производства в отношении 162 человек направлены в суд для рассмотрения по существу. На сегодня имеем уже реальные приговоры в отношении около 80 человек», – сказал Михалик.

Симферополь, Валентин Карамазов

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