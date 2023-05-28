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Понедельник, 29 мая 2023, 02:25 мск

Новости Крым

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СБУ признала свою причастность к подрыву Крымского моста

Малюк. Фото: скрин видео СБУ

Украинские спецслужбы имеют непосредственное отношение к подрыву Крымского моста в октябре 2022 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Служба безопасности Украины Василий Малюк.

«Согласно нормам нашего действующего законодательства и международного, и обычаев, традиций ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу – определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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