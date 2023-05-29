Крым продолжает заливать

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днем и в первой половине 29 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град.
Ветер усилится до 15 – 20 метров в секунду. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК возможен подъем уровня воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.
При этом 28 – 30 мая в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ялта, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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