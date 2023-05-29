В Симферополе собаки начали бросаться на горожан

В Симферополе за один день зафиксировано сразу два случая нападения собак на горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», животные не были похожи на диких, на них не было чипов, на одном из псов был дорогой ошейник.

Первый случай произошел на Клары Цеткин: мужчина зашел на территорию пустующего дома, и на него набросился 60-килограммовый алабай. Пес повалил непрошенного гостя на землю и уселся сверху. Чтобы его оттащить, пришлось вызывать полицию.

Как выяснилось, собака охраняла дом от вторжения бомжей, ее подкармливали соседи. Сейчас алабая проверяют на бешенство.

В этот же день в другом месте крымской столицы овчарка набросилась на прохожего. Очевидцы вызвали полицию. Когда подъехал наряд, овчарка переключилась на полицейских. Ее пришлось застрелить. Ветеринары проведу анализ на бешенство.

Симферополь, Лиана Макоба

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