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Понедельник, 29 мая 2023, 14:14 мск

Новости Крым

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В Крыму увольняют министра внутренней политики

В Крыму уходит в отставку министр внутренней политики Владимир Трегуб. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент «Новый День», до 5 апреля 2022 года Трегуб занимал должность главы Советского района, а потом был назначен на пост министра в связи с переходом бывшего главы министерства Михаила Афанасьева в кресло главы Симферополя.

Теперь Трегуб увольняется, официально – по собственному желанию. Его полномочия истекают 31 мая.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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