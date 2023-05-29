В Крыму увольняют министра внутренней политики

В Крыму уходит в отставку министр внутренней политики Владимир Трегуб. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент «Новый День», до 5 апреля 2022 года Трегуб занимал должность главы Советского района, а потом был назначен на пост министра в связи с переходом бывшего главы министерства Михаила Афанасьева в кресло главы Симферополя.

Теперь Трегуб увольняется, официально – по собственному желанию. Его полномочия истекают 31 мая.

Симферополь, Лиана Макоба

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