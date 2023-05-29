В Севастополе такси сложилось вокруг столба

В Севастополе такси врезалось в столб.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло минувшей ночью на площади 50-летия СССР. 47-летний водитель автомобиля Renault не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и влетел в столб.
Удар пришелся с левой стороны, и машина почти сложилась пополам вокруг него.
Водитель госпитализирован с множественными травмами.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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