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Понедельник, 29 мая 2023, 14:36 мск

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В Севастополе такси сложилось вокруг столба

В Севастополе такси врезалось в столб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло минувшей ночью на площади 50-летия СССР. 47-летний водитель автомобиля Renault не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и влетел в столб.

Удар пришелся с левой стороны, и машина почти сложилась пополам вокруг него.

Водитель госпитализирован с множественными травмами.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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