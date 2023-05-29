Крымские ученые оценили перспективы урожая 2023 года

Урожай по основным сортам плодовых культур в Крыму ожидается не ниже, чем в 2022 году. Об этом заявил доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Дмитрий Потанин.

«Прошлый год был на 15% более урожайный, чем 2021 год. За счёт постепенного входа субсидированных федеральным бюджетом средств под закладку насаждений увеличивается их площадь. И при сохранении приблизительно одинаковой урожайности валовые сборы в регионе будут увеличиваться», – считает ученый.

Потанин отметил, что из-за заморозков в марте и феврале в Белогорском, Нижнегорском, Советском, южной части Джанкойского, а также Красногвардейского районов наблюдались некоторые повреждения сортов груши южного происхождения, теплолюбивых сортов персиков, миндаля.

«Осадки в конце мая и первой половине июня – особенность нашего крымского региона. Ежегодно в это время наблюдается пик осадков, которые приходятся на период вегетации. В этом году высокая относительная влажность воздуха благоприятно влияет на развитие болезней. Садоводам также нужно обратить внимание, что при высокой температуре и относительной влажности воздуха развиваются растительноядные клещи, которые высасывают элементы питания из листьев и молодых побегов растений. Особенность этого года такова, что в садах обязательно должна применяться система защиты растений и проводиться обработка фунгицидами», – добавил специалист.

Эксперты утверждают: обильные осадки оказывают положительное влияние на урожайность зерновых в Крыму. По словам заместителя директора по научной работе Агротехнологической академии Крымского федерального университета Дмитрия Дударева, в отдельных районах полуострова начинается налив зерна, а накопленная влага в почве, в особенности в зоне рискованного земледелия, оказывает благоприятное воздействие, в том числе и на поздние масличные культуры, такие как подсолнечник.

Симферополь, Лиана Макоба

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