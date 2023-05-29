Капремонт по-крымски: в Феодосии многоэтажка превратилась в водопад

В Феодосии ливень затопил многоэтажку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потоп случился в доме №12 на улице Старшинова.

В доме в рамках капремонта сняли кровлю, и вода, обрушившаяся с небес, беспрепятственно полилась внутрь здания. Обитатели многоэтажки выложили в соцсети видео: один из подъездов напоминает знаменитый крымский водопад Учан-Су в полноводный период, а по ступеням несется бурная река.

«Крышу сняли, дождь не учли», – комментируют жильцы дома.

Феодосия, Лиана Макоба

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