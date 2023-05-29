Власти Севастополя судятся с Укрпочтой

Власти Севастополя решили судится с «Укрпочтой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», департамент по имущественным и земельным отношениям подал судебный иск к украинскому акционерному обществу, покинувшему полуостров еще в 2014 году.

Сумма претензий – 55 тысяч 39 рублей 17 копеек, из которых менее 14 тысяч рублей – задолженность по аренде, остальное – пенни и штрафы.

Иск оформлен по всем правилам – с почтовым уведомлением ответчика. Каким образом будет доставлено это уведомление, не уточняется.

Вероятнее всего иск вызван предписанием городской прокуратуры, обратившей внимание на то, что городские власти не торопятся взыскивать огромные долги, накопившиеся по арендной плате. И предписало обеспечить поступление этих средств в бюджет. Департамент направил в суд несколько десятков исков. Часть из них уже удовлетворено. Добиться реального возмещения по таким, как требование к «Укрпочте» вряд ли возможно.

Однако журналист Антон Пархоменко считает, что, обращаясь в суд в подобных случаях чиновники преследуют конкретную цель:

«Получив решение суда, ДИЗО с чистой совестью сможет «списать» задолженность и удовлетворить представление прокуратуры. Естественно, севастопольский бюджет при этом от «Укрпочты» не получит ни копейки».

Севастополь, Олег Яковенко

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