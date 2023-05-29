Бывший советник Кучмы возвестил о «революционном коллапсе» на Украине

На Украине сложилась неуправляемая стуация в результате длящихся уже год боевых действий. Революционная ситуация в стране «достигает пика по всем направлениям».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, киевский экономист Олег Соскин.

«Ситуация становится неуправляемой в значительной степени. Никто не может понять, во что у нас двигается ситуация. Но вопрос заключается в том, что по сути, выдержать все процессы, которые сейчас есть, страна уже не может, это точно можно сказать», – отметил эксперт.

«Что такое революционный коллапс? Это когда революционная ситуация достигает пика по всем направлениям. В экономике уже есть коллапс? Да, есть. Страна-банкрот, страна в дефолте, страна не может обеспечивать уже не то что расширенное воспроизводство, а даже поддерживать статус-кво... Путин уничтожил, минимум, 60% народно-хозяйственного комплекса Украины. Экономика разрушена, финансовая система, валютно-финансовая модель тоже уничтожена. Гривна держится только на заимствованиях – внутренних и внешних», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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