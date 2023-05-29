В Алуште ливень «расколол» дом

В Алуште вовремя ливня произошло частичное обрушение здания. Об этом сообщила глава города Галина Огнева.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», двухэтажный дом №10 по улице Хромых принадлежит частному лицу.
«Администрация города неоднократно обращала внимание собственника здания на его неудовлетворительное состояние, однако, никаких действий с его стороны не последовало».
В итоге во время сегодняшнего ливня по фасаду пошла глубокая трещина, верхняя часть боковой стены отошла в сторону, большие куски стены и фасада посыпались на землю.
В настоящее время с ситуацией разбираются специалисты и сотрудники МЧС.
Фото: официальный telegram-канала Галины Огневой
Алушта, Лиана Макоба
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