На Украине Булгаков стал выдающимся киевлянином и покраснел

Музей Михаила Булгакова в Киеве сменил мемориальную доску на фасаде здания. На ней тут же отметились вандалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее надпись на русском языке гласила: «В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков».

Новая версия на украинском языке: «В цьому будинку в 1906 – 1919 роках жив видатний киянин, лікар, письменник Михаїл Булгаков».

Руководство музея заявило, что мемориальную доску заменили по инициативе коллектива, согласовав со скульптором.

Обновленную доску тут же облили красной краской. В музее решили краску не смывать:

«Мы так и оставим. Это тоже коммуникация. Все ясно, почему так происходит, из-за чего. Историю не нужно запрещать, нужно объяснить, что такие личности, как Булгаков требуют объяснения, потому что это все равно наша история», – цитирует «Страна.ua» директора дома-музея Булгакова Людмилу Губианури.

Напомним, Булгаков с перерывами жил в Киеве с момента рождения в 1891 году и до 1919 года. Писать начал в 1921 году, в это же время переехалв Москву.

В 2022 году секретариат Национального союза писателей Украины потребовала закрыть музей писателя Михаила Булгакова в доме в центре Киеве, заявив, что писатель «ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях», а также был «одним из предтечей» Русского мира.

Киев, Платон Ефимчук

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