В Крыму бесчинствует непогода

Сильные ливни оставили без света более десятка сел в Симферопольском районе Крыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве топлива и энергетики РК, шквалистый ветер оборвал линии электропередач и частично обесточил села Петропавловка, Лозовое, Украинка, Константиновка, Залесье, Трудовое, Мазанка, Живописное, Урожайное, Фонтаны, Чистенькое.

Сети восстанавливаются.

Между тем, непогода не отступает.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в ночь на 31 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни (30-50 мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с.

На реках северного предгорья и ЮБК возможен подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, а на реке Салгир – на 1-2 м, с выходом воды на пойму в низких местах и подтоплением усадьб жителей сел, расположенных выше плотины Симферопольского водохранилища.

Симферополь, Лиана Макоба

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