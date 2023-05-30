российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 мая 2023, 11:11 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Феодосии замуровали птенцов ласточек

Фото Paxbay

Жители Феодосии просят мэрию спасти птенцов, обреченных на голодную смерть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в здании очистных сооружений горводоканала много лет гнездились ласточки.

«Сейчас, когда птицы уже вывели птенцов, рабочие перекрыли доступ взрослым птицам к своим гнездам, – пишут горожане в обращении, опубликованном в соцсетях. – Закрыли сеткой все имеющиеся отверстия в этом помещении, оставив птенцов на голодную смерть.

Просим администрацию Феодосийского горводоканала распорядиться, чтобы открыли доступ взрослых птиц к птенцам. В конце июня птенцы вылетят из гнезд, а в конце августа покинут наш край. Тогда и закрыть доступ птиц в помещение».

Феодосия, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,