В Феодосии замуровали птенцов ласточек

Жители Феодосии просят мэрию спасти птенцов, обреченных на голодную смерть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в здании очистных сооружений горводоканала много лет гнездились ласточки.

«Сейчас, когда птицы уже вывели птенцов, рабочие перекрыли доступ взрослым птицам к своим гнездам, – пишут горожане в обращении, опубликованном в соцсетях. – Закрыли сеткой все имеющиеся отверстия в этом помещении, оставив птенцов на голодную смерть.

Просим администрацию Феодосийского горводоканала распорядиться, чтобы открыли доступ взрослых птиц к птенцам. В конце июня птенцы вылетят из гнезд, а в конце августа покинут наш край. Тогда и закрыть доступ птиц в помещение».

Феодосия, Лиана Макоба

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