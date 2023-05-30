российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 мая 2023, 14:17 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму дерево упало на женщину

В Симферополе дерево упало на женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Киевской, недалеко от больницы имени Семашко.

Дерево упало на 32-летнюю крымчанку. Женщина получили травму головы, переломы ноги и ребер. Сейчас она находится в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

В происшествии разбирается ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

«В ходе проверки следствием будет дана оценка уполномоченным профильным службам, ответственным за содержание зеленого фонда и обслуживание территории, на которой случилось происшествие», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,