В Крыму дерево упало на женщину

В Симферополе дерево упало на женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Киевской, недалеко от больницы имени Семашко.

Дерево упало на 32-летнюю крымчанку. Женщина получили травму головы, переломы ноги и ребер. Сейчас она находится в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

В происшествии разбирается ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

«В ходе проверки следствием будет дана оценка уполномоченным профильным службам, ответственным за содержание зеленого фонда и обслуживание территории, на которой случилось происшествие», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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