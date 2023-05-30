В июне жители Крыма будут отдыхать больше, чем остальные россияне

Первые выходные июня в Крыму будут длиннее, чем в остальной России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшее воскресенье, 4 июня, православные будут отмечать День Святой Троицы. По традиции в Крыму понедельник, следующий за этим праздником, объявляется выходным. Объявляется нерабочим и мусульманский праздник Курбан-Байрам.

Не станет исключением и текущий год.

«Объявить нерабочими праздничными днями на территории Республики Крым: 5 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы и 30 июня – в связи с празднованием Курбан-Байрама», – говорится в указе, подписанном главой РК Сергеем Аксеновым.

Добавим: Курбан-Байрам в текущем году выпадает на пятницу.

Симферополь, Лиана Макоба

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