В Крыму озвучили судьбы национализированных солнечных электростанций

Три солнечные электростанции, национализированные в Крыму, будут переданы ГУП «Крымэнерго». Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», Госсовет Крыма утвердил новый список имущества украинских олигархов и иностранных бизнесменов для перевода в собственность РК. В перечень вошли и три солнечные электростанции, управляемые группой компаний «Солар», зарегистрированной на Кипре: «Охотниково» (Сакский район, мощность 80 МВт), «Николаевка» (Симферопольский район, мощность 69,7 МВт) и «Родниковое» (Симферопольский район, мощность 7,5 МВт).

«Сейчас идет инвентаризация. Отказываться от этого ресурса не будем, он может давать до 100 МВт. Оплата электроэнергии, выработанной солнечными электростанциями, будет осуществляться по стандартному тарифу», – пообещал Аксенов

Симферополь, Олег Яковенко

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