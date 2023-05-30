«Мы чётко дали понять» – Зеленский пожаловался корейцам на китайцев

Китай не хочет чётко поддержать позицию Украины в текущем конфликте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью корейскому изданию Chosun Ilbo.

По его словам, в Пекине пока не согласились с тем, что условием мира, с точки зрения Киева, может быть только возврат к границам Украины 1991 года.

«Это правда, что Китай прямо не поддерживает позицию Украины. Что касается собственной мирной инициативы Китая, мы чётко дали понять, что мы ценим любые усилия других стран, но наша собственная формула мира, наша инициатива – фундаментальная. Потому что эта война началась в Украине и продолжается здесь», – сказал он.

По словам Зеленского, Китай сможет оказать содействие в мирных переговорах, «если поддержит идею о полном выводе российских войск с территории Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»