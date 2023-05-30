На черноморских курортах не хватает отелей повышенной комфортности с разумными ценами

На черноморских курортах не хватает отелей повышенной комфортности с разумными ценами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по подсчетам Ассоциации туроператоров России в текущем сезоне на Черноморском побережье Кавказа и в Крыму побывают около 15 млн россиян. Большинство из них будет размешаться с минимальным комфортом.

«На краснодарских курортах не хватает отелей уровня 4* с полным пансионом или системой «все включено» за разумные деньги – 5-6 тыс. рублей в сутки с человека, – цитирует aif.ru вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина. – Если найти «трешку» можно всегда, а «пятерки» отпугивают многих путешественников высокими ценами, то адекватных «четверок» явно не хватает на всех желающих».

Например, в Краснодарском крае не более 230 «четверок», и во многих из них ценник явно завышен.

В Крыму выбор еще меньше: к началу текущего года в республике было зарегистрировано всего 64 «четверки».

Симферополь, Лиана Макоба

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