«Есть над чем работать» – Путин о системе ПВО Москвы

ПВО Москвы сработала «удовлетворительно» и «штатно» во время сегодняшней атаки украинских ударных беспилотников.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент России Владимир Путин.
Вместе с тем он отметил, что нужно улучшать систему ПВО.
«Это, конечно, явный признак террористической деятельности (со стороны Киева – прим. «НД»). Но система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать», – сказал он.
Симферополь, Валентин Карамазов
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