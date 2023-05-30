«Есть над чем работать» – Путин о системе ПВО Москвы

ПВО Москвы сработала «удовлетворительно» и «штатно» во время сегодняшней атаки украинских ударных беспилотников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент России Владимир Путин.

Вместе с тем он отметил, что нужно улучшать систему ПВО.

«Это, конечно, явный признак террористической деятельности (со стороны Киева – прим. «НД»). Но система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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