В июне севастопольцам добавили один выходной

Жителей Севастополя в мае ждет дополнительный выходной.

Как уже сообщал «Новый День», правительство Крыма объявило нерабочими 5 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы и 30 июня в связи с мусульманским праздником Курбан-Байрам.

Аналогичный законопроект инициировало и правительство Севастополя, но депутаты городского Законодательного собрания его не поддержали. Поэтому в июне, наряду с привычными субботами и воскресеньями, а так же Днем России (12 июня), который в этом году выпадает на понедельник, севастопольцы будут дополнительно отдыхать только 14 июня – День основания Севастополя объявлен в городе праздничным и нерабочим.

Севастополь, Лиана Макоба

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