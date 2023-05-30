В Крыму второй раз национализируют имущество Порошенко

В Крыму национализируют имущество экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как уже сообщал «Новый День», Госсовет РК утвердил новый перечень имущества украинских политиков и олигархов, подлежащее переводу в республиканскую собственность.

В перечень вошли производственные, торговые и иные объекты, включая квартиру семьи действующего президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.

Как оказалось, лишится крымского имущества и предшественник Зеленского.

«По торгам, я думаю, много интересных объектов, вокруг которых борьба будет, поэтому денег, думаю, будет достаточно, – заявил Аксенов. – Это в том числе санаторные комплексы, производственные предприятия, поэтому уверен, что будет интерес. Там и Яценюка есть, и Порошенко, и еще персонажей».

Правда, глава Крыма не уточнил, о каком именно имуществе Порошенко идет речь.

Напомним, в 2015 году, во время первой волны национализации, в собственность Крыма перешел принадлежавший Порошенко – тогда президенту Украины – «Севастопольский морской завод».

Симферополь, Олег Яковенко

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