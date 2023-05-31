В Крыму не могут решить проблему медицинских кадров

В Крыму никак не могут решить проблему медицинских кадров. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета республики Анна Рубель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем медучреждения укомплектованы персоналом на 85% и лишь в отдельных муниципалитетах этот показатель удалось довести до 95%.

По словам рубель, в первую очередь, в республике не хватает терапевтов и узких специалистов.

Симферополь, Олег Яковенко

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