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Среда, 31 мая 2023, 10:40 мск

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В Крыму не могут решить проблему медицинских кадров

В Крыму никак не могут решить проблему медицинских кадров. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета республики Анна Рубель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем медучреждения укомплектованы персоналом на 85% и лишь в отдельных муниципалитетах этот показатель удалось довести до 95%.

По словам рубель, в первую очередь, в республике не хватает терапевтов и узких специалистов.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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