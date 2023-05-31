В Крыму решили привлекать туристов с помощью привидений и прочих страшилок

В Крыму решили повысить привлекательность туристических объектов с помощью привидений и прочих страшилок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пещере «Таврида» будут организовывать квесты. Первый состоится в ближайшую пятницу, 2 июня.

Сценарий разработан по принципу «домов страха», а за основу взяли спелеологический фольклор: байки о Белом спелеологе и Красной тропе.

Отметим, что эти легенды нельзя назвать исключительно крымскими – их в разных вариантах рассказывают во всех горных районах России.

Например, существует несколько версий истории о Белом спелеологе. Главный герой – парень в белом комбинезоне, который очень любил ту или иную пещеру, но по какой-то причине в ней исчез и теперь бродит по залам и коридорам, охраняя свои владения от нехороших людей или тех, кто неуважительно относится к пещере. Сида его гнева зависит от тяжести проступка – призрак может запутать так, что человек заблудится, или причинить травму, или вообще устроить обвал.

Кстати, оставленный в пещере мусор или сквернословие призрак тоже считает оскорблением.

У второй легенды тоже есть несколько вариантов, но суть одна – Красная тропа – это связь между мирами живых и мертвых. Появляется она только при определенных условиях, и может привести человка к нечисти. Либо, наоборот, нечисть к человеку.

Симферополь, Лиана Макоба

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