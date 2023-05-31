На популярном пляже Севастополя начали возводить капитальный забор

На популярном пляже Севастополя – Хрустальном начали возводить забор.

Как передает РИА «Новый День», это будет не какое-нибудь временное ограждение, а капитальная конструкция с железобетонным основанием. Большую часть огораживаемой территории занимают теневые навесы.

В правительстве Севастополя заявили, что забор возводят на законных основаниях – в рамках благоустройства. Правда, подробности этого благоустройства не уточняются.

Горожане же вспоминают, как в июне прошлого года заместитель губернатора Евгений Горлов заявлял о необходимости сделать на Хрустальном элитную зону.

Севастополь, Лиана Макоба

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