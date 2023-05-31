В Польше задержали украинку, продававшую детей педофилам

В Польше задержали 52-летнюю украинку, продававшую детей насильникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина прибыла в Познань из Днепропетровской области в марте 2022 года в качестве беженки. С нею приехали 10 приемных детей в возрасте от 4 до 16 лет.

В этом году семью навестили волонтеры, которые обнаружили, что дети истощены и ведут себя странно. Они организовали для детей ночной кинопоказ, что позволило изолировать их от приемной матери.

В ходе беседы дети сообщили, что опекунша их избивает и издевается: одним выбила зубы, других заставляла есть экскременты, била по половым органам, пишет Gazeta Wyborcza.

Женщину немедленно арестовали. Ей предъявлено десять обвинений – по одному на каждого ребенка.

В ходе следствия выяснилось, что она и на Украине, и в Польше за деньги «сдавала» детей педофилам, которые их насиловали и избивали. По словам несовершеннолетних, в это время приемная мать стояла рядом и следила, когда пройдут оплаченные клиентом 20 минут.

Психиатрическая экспертиза показала, что женщина вменяема.

Украинка вину категорически отрицает, утверждая, что дети врут.

Познань, Платон Ефимчук

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