В Севастополе футбольные ворота покалечили ребенка

В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК ПФ по РК и Севастополю, днем 30 мая 11-летний ученик пятиклассник вместе с другом играл в футбол на спортивной площадке на улице Шевченко.

В какой-то момент ребенок повис на верхней перекладине ворот, они перевернулись. С множественными переломами стопы мальчик госпитализирован.

Сейчас в ситуации разбираются следователи.

«Будет дана оценка действиям лиц, которые устанавливали данную конструкцию, а также службам (управляющей компании), в чьем ведении находится площадка на предмет ее содержания в надлежащем состоянии», – уточнили в ведомстве.

Севастополь, Лиана Макоба

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