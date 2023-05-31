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Среда, 31 мая 2023, 15:38 мск

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В Севастополе футбольные ворота покалечили ребенка

В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК ПФ по РК и Севастополю, днем 30 мая 11-летний ученик пятиклассник вместе с другом играл в футбол на спортивной площадке на улице Шевченко.

В какой-то момент ребенок повис на верхней перекладине ворот, они перевернулись. С множественными переломами стопы мальчик госпитализирован.

Сейчас в ситуации разбираются следователи.

«Будет дана оценка действиям лиц, которые устанавливали данную конструкцию, а также службам (управляющей компании), в чьем ведении находится площадка на предмет ее содержания в надлежащем состоянии», – уточнили в ведомстве.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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