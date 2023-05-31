В Симферополе отказались от массовых мероприятий в День города

Власти Симферополя отказались от массовых мероприятий в День города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 239-ю годовщину крымской столицы отметят в ближайшие выходные. «С учетом сегодняшней ситуации» торжества будут проходить в камерном формате: в центре города разместят фотозоны и выставку картин. Активные горожане смогут принять участие в викторинах и мастер-классах, отправится на экскурсию по достопримечательностям или сдать нормы ГТО.

А вот покататься на машине в центре во время праздника не получится: 3 июня с 6 до 20 часов будет закрыто движение транспорта и запрещена парковка на улицах Горького, Пушкина и Серова.

Симферополь, Лиана Макоба

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