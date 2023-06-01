В Севастополе резко усилилось давление на бизнес

В Севастополе резко усилилось давление на бизнес: город существенно снизил свою позицию в общероссийском рейтинге «Индекс административного давления», составленным командой Уполномоченного по делам предпринимателей РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при определении индекса учитывались 3 показателя:

доля предупреждений в общем числе наказаний (чем больше – тем лучше)

доля субъектов предпринимательства, подвергнутых контролю и надзору, в общем числе подконтрольных субъектов (чем меньше – тем лучше);

доля профилактических мероприятий от общего числа контрольно-надзорных и профилактических мероприятий (чем больше – тем лучше).

По итогам 2021 года Севастополь набрал 3,65 балла и с этим показателем оказался на 9 месте в России, а по итогам 2022 года – 3,04 балла и 29 место.

Крым, наоборот, рванул вверх – с 36 на 6 место.

Севастополь, Лиана Макоба

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