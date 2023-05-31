Белый дом не приветствует атаки Киева на Москву, Лондон и Берлин двумя руками – «за»

США «собирают информацию» об ударах ВСУ по Москве, но не поддерживают украинские атаки в России. В Белом доме уверяют, что не знают, какое оружие в них использовалось.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили спикер американской администрации Джон Кирби, а также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер, комментируя вчерашнюю атаку украинских ударных дронов.

«Мы видели новости, и всё еще собираем информацию о том, что произошло. Вообще, мы не поддерживаем теракты внутри России. Мы были сосредоточены на предоставлении Украине оборудования и обучения, необходимых только для возвращения своей суверенной территории», – сказал Кирби.

«Мы видели новости и, конечно же, собираем информацию о том, чтобы получить более полное представление и внести некоторую ясность в то, что произошло. Но я могу говорить об этом в более общем плане. Как вы знаете, и вообще, – мы уже говорили об этом ранее – мы не поддерживаем теракты внутри России. Мы очень четко об этом заявили», – вторит ему Жан Пьер.

Кроме того, в администрации Байдена подчеркнули, что США не хотят «эскалации конфликта на Украине и трансформации его в войну против Запада».

Между тем в Лондоне и Берлине поддерживают Киев в нападениях на Москву.

«Украина имеет право защищаться от агрессии, в том числе за пределами собственных границ», – заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

«Удары ВСУ по объектам на территории России оружием украинского производства легитимны с точки зрения международного права», – заявил представитель Кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, но оговорился, что Берлин поставляет свое оружие Киеву «исключительно для защиты украинской территории».

Симферополь, Валентин Карамазов

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