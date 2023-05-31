Вашингтон переименовал украинское «весеннее» наступление в «летнее»

Наступление, которое изначально именовали «весенним», следует отныне называть «летним».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Белом доме официально объявили, что Украина перейдёт в контрнаступление в летние месяцы, но не уточнили, когда именно.

Кроме того, в администрации Байдена сообщили, что с момента начала планирования наступления «находятся в постоянном контакте с украинской стороной по этому вопросу и готовят новые поставки вооружений».

Симферополь, Валентин Карамазов

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