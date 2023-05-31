российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 31 мая 2023, 17:08 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Вашингтон переименовал украинское «весеннее» наступление в «летнее»

Фото: Белый дом

Наступление, которое изначально именовали «весенним», следует отныне называть «летним».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Белом доме официально объявили, что Украина перейдёт в контрнаступление в летние месяцы, но не уточнили, когда именно.

Кроме того, в администрации Байдена сообщили, что с момента начала планирования наступления «находятся в постоянном контакте с украинской стороной по этому вопросу и готовят новые поставки вооружений».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,