В Крыму организаторы подпольного казино получили десятки миллионов рублей

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении девяти членов преступной группы, обвиняемых в организации и проведении азартных игр.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в мае 2022 года прибывший на полуостров житель Чувашии организовал в Симферополе и Ялте четыре подпольных казино.

Он привлекал к этой деятельности крымчан и жителей Республики Марий Эл.

Криминальный бизнес просуществовал до марта 2023 года, а потом подельников задержали.

«В помещениях залов в ходе обысков изъято компьютерное оборудование, с помощью которого осуществлялась игровая деятельность, денежные средства, бухгалтерская документация и журналы учета посетителей, – уточнили в ведомстве. – Всем участникам игорного бизнеса были предъявлены обвинения в совершении группового преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, избрана мера пресечения в соответствии с выполняемыми функциями».

Установлено, что доход от казино превысил 32 млн рублей.

Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.

Симферополь, Олег Яковенко

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