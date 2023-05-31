«Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны» – Дуда

Владмир Путин не проиграл ни одной войны, а Россия «как каток давит Украину».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда в интервью американскому журналисту Алмару Латуру.

«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, а его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финский народ колебался, стоит ли ему отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны... Сейчас мы имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, сотни людей гибнут на фронте ежедневно, при этом россиян более 100 миллионов, а украинцев менее 40 миллионов», – тревожится Дуда.

При этом польский президент призвал Запад «сделать всё, чтобы Путин проиграл войну в будущем».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»