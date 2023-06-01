В 2022 году в Крыму зафиксировано несколько сотен преступлений в отношении детей

Почти 600 преступлений в отношении несовершеннолетних зафиксировано в Крыму в 2022 году. Об этом сообщил начальник Главного следственного управления СК России по РК и Севастополю, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», погибли 23 ребенка. Расследовано и направлено в суд 295 дел. По словам Терентьева, большая часть преступлений была совершена по неосторожности.

В текущем году по факту преступлений против несовершеннолетних возбуждено около 200 дел, погибли 4 ребенка.

104 дела уже направлены в суд.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»