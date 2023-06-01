Выгода или безопасность? В крымских магазинах ликвидируют камеры хранения

В крупных симферопольских магазинах исчезли камеры хранения для покупателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тенденция характерна для всей страны: ящики, закрывающиеся на ключ, устанавливали у входа в торговый зал, чтобы покупатели могли оставить принесенные с собой вещи – например, пакеты с купленными в других местах товарами. Это облегчало контроль, расчет и взаимоотношения на кассе. А теперь камеры повсеместно исчезают. Докатилась эта тенденция и до Крыма.

При это в каждом торговом центре озвучивают свою причину происходящего.

Самая частая – так торговые точки озаботились тем, чтобы не нагружать персонал магазина обслуживанием часто приходящие в негодность шкафчики и ключи. Оказывается, многие магазины отказываются не только от ящичков для хранения вещей, но и от живой охраны. В борьбе с кражами полагаются на камеры наблюдения, списывая похищенную продукцию и перекладывая финансовую ответственность на сотрудников. Или на покупателей – стоимость украденного в конечном счете включают в цену других товаров.

В одном из крымских магазинов представили версию поинтересней: ликвидация камер хранения – знак доверия к покупателю, путь к исчезновению конфликтных ситуации, когда покупатель оставляет в шкафчике ценную вещь и после выхода из торгового зала не обнаруживает ее на месте. А администрация, вопреки предупреждению, все же должна нести ответственность за оставленные в камерах хранения вещи (похоже, дело как раз в нежелании нести лишнюю ответственность, а не в доверии к покупателю). Кроме того, освободившееся место можно использовать рациональнее: сдать в аренду под постаматы или детские развлечения.

В одном из торговых центров Симферополе своя прична. На вопрос «Куда делись шкафчики?» суровая кассирша буквально перешла в наступление: «А вы не догадываетесь? У нас что, мало террористов? Шкафчики же глухие!»

Симферополь, Ольга Картошина

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