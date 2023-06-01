Благоустройство по-крымски: в Симферополе замуровали частные гаражи

В одном из дворов Симферополя замуровали гаражи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на территории дома №38 на улице Киевской еще осенью 2021 года. В рамках программы «Формирование комфортной среды» двор заасфальтировали. На асфальте – редкий случай – экономить не стали: толщина уложенного слоя составляет от 10 до 20 сантиметров. Правда, толщина зависит не от рельефа двора – просто так получилось.

В результате творчества коммунальщиков в впадинах между волнами асфальта при любом дожде образуются стоячие лужи, а местные автомобилисты не могут попасть в свои гаражи: ворота и даже калитки оказались «заперты» толстым слоем нового покрытия.

Автомобилисты обратились в мэрию, там отреагировали: у замурованных гаражей отдолбили узкие полоски, чтобы можно было приоткрыть калитку или одну из створок ворот и «просочиться» в гараж.

«После этого было еще множество обращений – ответы были разными: от «все нормально» до «мы обещаем устранить», – писал в апреле telegram-канал «Mash на волне». – Нам сказали, что всё приведут в порядок в мае. Будем ждать».

Май закончился. Теперь чиновники обещают «освободить» гаражи до середины июня.

Симферополь, Лиана Макоба

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